الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 09:46 ص

'رضا الأم'.. لاعب اماراتي يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة



الوكيل الاخباري - حظيت طريقة احتفال شاب يافع بتسجيله هدفا بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأشاد الناشطون بطريقة احتفال عمار محمود عبدالعزيز لاعب فريق نادي الإمارات للأشبال تحت 15 عاما، بعد تسجيله هدفا لفريقه أمام الجزيرة الحمراء في دوري الأشبال.

 


حيث ذهب عمار بعد تسجيله الهدف إلى والدته التي كانت تتابع اللقاء ليقبل يدها ورأسها، محتضنا إياها بعد ذلك.

وعلق النادي الذي يلعب عمار في صفوفه بتغريدة جاء فيها: "وما توفيقي إلا بالله ورضى الوالدين".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
X1nBCd2sdF4

شاهد.. عملية إنقاذ لرجال جرفت السيول سيارتهم غرب رام الله

Wz8V7LBFxVo

مشاهد من ميناء ياباني بعد تسونامي جراء ثوران بركان تونغا

-qZg4sS10M0

بولندا .. طائرة عملاقة 'تشق السحاب' في مشهد يحبس الأنفاس

1523108104101

انزلاق أرضي يجرف قصرا تاريخيا في مدينة برازيلية

000_9W94WW

بدا وكأنه قنبلة نووية.. لقطة من السماء للحظة انبثاق بركان تونغا من عمق البحر

image

شاهد الأرض تتنفس في فيديو ساحر!