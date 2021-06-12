رفع العلم الصيني على كوكب المريخ

الوكيل الاخباري - أظهرت صور أرسلتها العربة الجوالة "زورونغ" أو "مسبار"تيانوين-1" التابع للصين على المريخ، رفع العلم الصيني على الكوكب الأحمر.

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وتأتي صورة رفع العلم الصيني ضمن مجموعة صور جديدة من المريخ، من بينها صورة "سيلفي" طريفة.







ومن أجل التقاط الصورة، وضع الروبوت ذو الست عجلات، والذي هبط في شهر مايو/ أيار الماضي، كاميرا لاسلكية على الأرض، ثم تراجع مسافة قصيرة.



وفي الصورة، تظهر على يمين المسبار "زورونغ" منصة تعمل بالطاقة الصاروخية، والتي ساعدته على الهبوط على سطح المريخ برفق، ونشرت وكالة الفضاء الصينية جميع الصور، احتفالا بنجاح مهمة المسبار الجوال "زورونغ".



المصدر : سبوتنك