رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج في السعودية

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من عملية رفع ثوب الكعبة استعدادا لموسم حج هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، انتهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مساء الأربعاء، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً.
كما قامت بتغطية الجزء المرفوع بالقماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.
#فيديو_واس | #رئاسة_شؤون_الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442هـ.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/6k9TTCBKfn— واس العام (@SPAregions) July 1, 2021
يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
المصدر : سبوتنك