رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت

الوكيل الاخباري - رفع فريق من العمال كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر استجابة لبلاغ حول وجود تلوث بحري.

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ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية، مقطع فيديو يظهر رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت، واستخراجها ووضعها في مركب للتخلص منها.



وكانت الهيئة العامة للبيئة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بأن فريقا منها عاين الساحل استجابة لبلاغ وارد حول وجود تلوث بحري، في منطقة الدوحة الغربية قرب الشاليهات، وأنه تم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية.





المصدر : سبوتنك