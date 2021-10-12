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الثلاثاء، 12-10-2021 03:17 م

رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا



الوكيل الاخباري - سجل المظليون الروس رقما قياسيا عالميا جديدا بعد قيامهم بقفز جماعي من فوق أطول جسر معلق للمشاة في روسيا الواقع في مدينة سوتشي والذي يبلغ طوله 207 أمتار.

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وشارك 28 مظليًا في القفزة حيث تم تسجيل الرقم القياسي في إطار مهرجان "بيسجامبينغ" أو القفز بالمظلات من على المنشآت، والذي أقيم في سوتشي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر.


وحضر المهرجان 65 رياضيًا من مناطق روسية مختلفة بالإضافة إلى مظلي واحد من بريطانيا.

 

وخلال 3 أيام قام المظليون بأكثر من 800 قفزة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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