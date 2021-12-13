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الإثنين، 13-12-2021 12:23 م

روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص



الوكيل الاخباري - أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه.

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ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة بمرونة عالية مثل الرقص.

 




ورغم أن تصميم روبوت راقص يحتاج إلى العديد من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي بطريقة متقنة، إلا أن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد وجود روبوت يؤدي حركات راقصة بصورة منفردة.

 

 

المصدر : سبوتنك

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