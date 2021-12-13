روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص

الوكيل الاخباري - أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه.
ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة بمرونة عالية مثل الرقص.
Drop the beat! It’s dance time. #robots pic.twitter.com/IpYyGowYZE— People's Daily, China (@PDChina) December 12, 2021
المصدر : سبوتنك
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