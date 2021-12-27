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الإثنين، 27-12-2021 12:38 م

روبوت ذكي يشبه البشر يدافع عن مساحته الشخصية



الوكيل الاخباري - نشرت شركة Engineered Arts فيديو للروبوت أميكا الأكثر تقدما في العالم ويشبه الإنسان بشكل كبير.

وقد قامت شركة Engineered Arts بتجهيز الروبوت بوجه بشري متحرك وواقعي للغاية وذكاء اصطناعي يعتمد على نظام التعلم الآلي المفتوح TensorFlow ونظام التشغيل Tritium.

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وقد كشفت Engineered Arts عن الروبوت الجديد في أوائل الشهر الحالي وأثار دهشة الكثيرين بسبب واقعيته الشديدة وشبهه الكبير للإنسان.


ووصف الخبراء الروبوت الجديد الذي حمل اسم أميكا (Ameca) بالمخيف، حيث بدا بحركاته مشابها إلى حد كبير لحركات الإنسان، ويشبه الروبوت "المرعب" الذي ظهر على شكل فتاة في أحد أفلام ويل سميث الذي يحمل اسم "أنا الروبوت".

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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