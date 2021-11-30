روبوت عسكري روسي جديد قادر على عبور الأنهار

الوكيل الاخباري - أبلغ المدير التنفيذي لمؤسسة الروبوتات البشرية، يفغيني دودوروف، وكالة "سبوتنيك" أن أحدث الاختبارات أكدت أن روبوت "ماركر" يستطيع أن يعبر الأنهار.

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وأكد الروبوت قدرته على عبور الأنهار حين عبر حوضًا مائيًا يزيد عمقه على 0.8 متر.



وقد أكد روبوت "ماركر" إمكانية استخدامه كحارس المنشآت في تجربة أجريت في قاعدة "فوستوتشني" للمراكب الفضائية.





ويعد روبوت "ماركر" أكثر الاختراعات الروسية تطورا في مجال التقنيات الروبوتية الذاتية الحركة. وقد تمت صناعة آليتين مجنزرتين و3 آليات ذات عجلات له. ويستطيع روبوت "ماركر" التعرف على أشياء تعترض طريقه بفضل الذكاء الاصطناعي.



ويزن روبوت "ماركر" حوالي 3 أطنان، ويمكنه أن يحمل مختلف الأسلحة ويطلق طائرت مسيرة.



المصدر : سبوتنك

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