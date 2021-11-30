الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 01:59 م

روبوت عسكري روسي جديد قادر على عبور الأنهار



الوكيل الاخباري - أبلغ المدير التنفيذي لمؤسسة الروبوتات البشرية، يفغيني دودوروف، وكالة "سبوتنيك" أن أحدث الاختبارات أكدت أن روبوت "ماركر" يستطيع أن يعبر الأنهار.

اضافة اعلان


وأكد الروبوت قدرته على عبور الأنهار حين عبر حوضًا مائيًا يزيد عمقه على 0.8 متر.

وقد أكد روبوت "ماركر" إمكانية استخدامه كحارس المنشآت في تجربة أجريت في قاعدة "فوستوتشني" للمراكب الفضائية.

 



ويعد روبوت "ماركر" أكثر الاختراعات الروسية تطورا في مجال التقنيات الروبوتية الذاتية الحركة. وقد تمت صناعة آليتين مجنزرتين و3 آليات ذات عجلات له. ويستطيع روبوت "ماركر" التعرف على أشياء تعترض طريقه بفضل الذكاء الاصطناعي.

ويزن روبوت "ماركر" حوالي 3 أطنان، ويمكنه أن يحمل مختلف الأسلحة ويطلق طائرت مسيرة.

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
877fa4dd74

دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي

1013588496_0_246_2765_1801_600x0_80_0_0_aa32c425dbe355b1e83038e220d68407

كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية

vcxnczvgzdsg

سمكة عالقة بين فكي قرش ضخم

61a41dc04236042abf0b8f17

شاهد العراك بالأيدي يلغي انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان

135-164519-month-chinese-girl-ice-skating-3

طفلة صينية عمرها 11 شهرًا تتزلج على الجليد

183218

امرأة تسرق سيارة من شخص أمام عينيه في السعودية

أخبار متعلقة
maxresdefault

طالب ياباني يبتكر روبوت يعزف ببراعة على آلة حاسبة