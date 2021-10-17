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الأحد، 17-10-2021 12:32 م

روبوت ميكانيكي عملاق يعمل على طاقة الإنسان



الوكيل الاخباري - نشرت صفحة "ماشابل" على "تويتر"مقطع فيديو لروبوت ميكانيكي ضخم لا يعتمد على الأتمتة، بل يتحرك من خلال أطراف الشخص الذي يقوده.

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ويبلغ طول بدلة الروبوت العملاق 15 قدمًا وتعمل بأطراف الشخص الذي يقود الرجل الآلي.

 



والبدلة التي يبلغ طولها 15 قدمًا لا تحتوي على جهاز تحكم ولا عصا تحكم ولا تستخدم الأتمتة.

 

بدلاً من ذلك، يتم التحكم الكامل من خلال الاعتماد كليًا على أطراف الطيار للتحكم في الحركة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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