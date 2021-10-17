روبوت ميكانيكي عملاق يعمل على طاقة الإنسان

الوكيل الاخباري - نشرت صفحة "ماشابل" على "تويتر"مقطع فيديو لروبوت ميكانيكي ضخم لا يعتمد على الأتمتة، بل يتحرك من خلال أطراف الشخص الذي يقوده.

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ويبلغ طول بدلة الروبوت العملاق 15 قدمًا وتعمل بأطراف الشخص الذي يقود الرجل الآلي.



This giant robot suit is 15 feet tall and powered by the pilot's limbs pic.twitter.com/JlXjsFfMqf October 16, 2021

والبدلة التي يبلغ طولها 15 قدمًا لا تحتوي على جهاز تحكم ولا عصا تحكم ولا تستخدم الأتمتة.

بدلاً من ذلك، يتم التحكم الكامل من خلال الاعتماد كليًا على أطراف الطيار للتحكم في الحركة.





المصدر : سبوتنك

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