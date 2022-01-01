روبوت يساعد على التخلص من التوتر

الوكيل الاخباري - طورت شركة يابانية روبوتا يساعد على تخفيف حدة الضغط العصبي والتوتر لدى الأشخاص المنهكين ذهنيا.

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ووفقا لموقع "انغاجيت" التقني، فإن شركة "Yukai Engineering" طورت روبوت "أماغامي هام هام" يقوم بقضم أطراف أصابع الشخص، الذي تظهر عليه علامات التوتر.



وأوضحت الشركة أن "الإحساس الممتع إلى حد ما"، الذي يوفره الروبوت سوف يمنح المستخدم الشعور بالراحة ويساعده على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.



مضيفة أن "الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة والأطفال، لذا، يوفر "أماغامي هام هام" الشعور نفسه عن طريق أشكال لعب مختلفة من القضمات، فهو لا يوفر الراحة فحسب، بل يقلل من التوتر ويساعد على الشفاء كذلك".



وأضافت الشركة أنه سيتم إطلاق المشروع في الربيع المقبل، حيث يتوقع أن يكون سعره حوالي 40 دولارا.







المصدر : سبوتنك