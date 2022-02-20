روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية.
وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".
"Please wear a medical mask!" That's a requirement from a robot supervising epidemic prevention in one of the Beijing Winter Olympics venues. pic.twitter.com/Ky63QmPy7P— China Xinhua News (@XHNews) February 20, 2022
المصدر : سبوتنك
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