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الأحد، 20-02-2022 02:30 م

روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية.

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وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".

 


انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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