الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

الخميس، 08-07-2021 03:02 م

روسيا تختبر مظلات لكلاب الإنزال الجوي في القوات الخاصة



الوكيل الاخباري - تجري شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الروسية اختبارات لأنظمة مظلية مخصصة لكلاب القوات الخاصة التابعة للجيش والاستخبارات.

اضافة اعلان


وسيسمح هذا النظام للمظليين مع كلاب الخدمة بالوصول إلى مناطق العمليات العسكرية النائية التي من الصعب الوصول إليها على متن الطائرة أو المروحية.


ويمكن استخدام هذا النظام من ارتفاع يصل إلى 4000 متر، إلى أن المطورين يحاولون زيادة هذا الارتفاع إلى 8000 متر.


كما يمكن استخدام نظام الحزام الذي يشبه السترة لأي كلب تقريبا يصل وزنه إلى 45 كغم. وحسب المختبرين فإن الكلاب تتكيف جيدا مع مثل هذا الإنزال.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60e5a31d4236040a132a8812

انهيار حفارة آبار عملاقة في فيلادلفيا الأمريكية

0_DarrenDommettStill4JPG

بريطاني ادعى الشلل للحصول على تعويض ضخم وتسجيل مصور فضح أمره

d8B9JsiBU1g

البحر الأسود يتحول إلى لون بني جراء الفيضانات في المدن الروسية

38x9qzmXbvs

ثوران جديد لبركان جبل إتنا في إيطاليا

4FpU8KLCm3k

نفوق آلاف الأسماك في نهر شط علي في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران

9999123920

شاهد ولادة دوامة فوق البحر في خليج تسيميسكوي