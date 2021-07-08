روسيا تختبر مظلات لكلاب الإنزال الجوي في القوات الخاصة

الوكيل الاخباري - تجري شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الروسية اختبارات لأنظمة مظلية مخصصة لكلاب القوات الخاصة التابعة للجيش والاستخبارات.

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وسيسمح هذا النظام للمظليين مع كلاب الخدمة بالوصول إلى مناطق العمليات العسكرية النائية التي من الصعب الوصول إليها على متن الطائرة أو المروحية.



ويمكن استخدام هذا النظام من ارتفاع يصل إلى 4000 متر، إلى أن المطورين يحاولون زيادة هذا الارتفاع إلى 8000 متر.



كما يمكن استخدام نظام الحزام الذي يشبه السترة لأي كلب تقريبا يصل وزنه إلى 45 كغم. وحسب المختبرين فإن الكلاب تتكيف جيدا مع مثل هذا الإنزال.





المصدر : روسيا اليوم