روسيا .. سيارة تدخل أسفل شاحنة مقطورة وتتجاوزها من بين عجلاتها !

الوكيل الاخباري - قام رجل روسي بتنفيذ مناورة خطيرة جدا حيث أدخل سيارته أسفل شاحنة مقطورة تسير بسرعة عالية وتجاوزها.

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نفذ المغامر الروسي إيفجيني تشيبوتاريف، حركة وصفت بـ"الهوليووديية" وذلك من خلال تمرير سيارته "نوع مازدا" أسفل شاحنه مقطورة تسير بسرعة عالية.







ويظهر في الفيديو الذي نشره المغامر على صفحته في "إنستغرام" قيامه بقيادة سيارة بسرعة مساوية لسرعة الشاحنة، ليقوم بعد ذلك بالدخول بين عجلات الشاحنة وعجلات مقطورتها.



ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دخول السيارة أسلف الشاحنة ونجاحها بالخروج من الجهة الأخرى وتجاوزها بسرعة كبيرة.

وبحسب موقع "autoevolution" الذي نشر بعض التفاصيل عن أنشطة المغامر الروسي، فقد عرض الرجل حياته للخطر الكبير أكثر 61 مرة حتى الآن.



المصدر : سبوتنك