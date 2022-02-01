روسيا .. شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا

الوكيل الاخباري - ظهر منشور على الشبكات الاجتماعية مفاده أن شبل النمر كان يركض في جميع أنحاء قرية يرمولينو الروسية في 29 يناير/كانون الثاني.

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صوّره سائق عابر. يبدو أن الحيوان يبلغ من العمر حوالي عام واحد. كتب السكان المحليون أن شبل النمر شوهد بالتأكيد في شارع شيروكايا.

حتى أن القرويين اتصلوا بالشرطة للقبض على الضيف المفترس بسرعة.









Возможно, у тигрёнка экскурсия до местного курятника Тигрёнок вышел погулять и напугал водителя. Ночное рандеву с хищником состоялось у жителя деревни Ермолино по дороге домой.Возможно, у тигрёнка экскурсия до местного курятника pic.twitter.com/0avHj67sUE January 29, 2022

المصدر : سبوتنك