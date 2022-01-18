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الثلاثاء، 18-01-2022 12:55 م

روسيا.. شروق لم يره أحد من أعلى برج في أوروبا



الوكيل الاخباري - رصدت كاميرات مثبتة في القسم العلوي من مركز "لاختا" في سان بطرسبوغ، شروق الشمس بسماء المدينة المغطاة بالغيوم.

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تنساب الشمس أيضا في هذه المشاهد رويدا رويدا فوق نوافير من البخار الكثيف، تبدو مثل ينابيع أو ما يشبه ألسنة اللهب.

 


مشهد بديع لا تراه العين على الأرض. ولولا عدسات الكاميرا لظل في الأعالي بعيدا عن متناول البشر.


يشار إلى أن مجمع لاختا يقع في سانت بطرسبرغ على الخليج الفنلندني ويضم مباني ومنشآت تجارية إلى جانب أطول برج في أوروبا  ويبلغ ارتفاعه 462 متراً، ويضم المقر الرئيسي لشركة الطاقة "غازبروم".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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