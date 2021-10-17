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الأحد، 17-10-2021 11:28 ص

روسيا .. نعامة تجري مسرعة بين السيارات في طريق عام



الوكيل الاخباري - أظهر فيديو نشرته صفحة "كوروتشي" على إنستغرام، نعامة وهي تجري بسرعة على طريق عام مملوء بالسيارات في روسيا.

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ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد السائقين كيف تركض النعامة بين السيارات، معرّضةً نفسها للخطر.

 

 


وكتب مع المنشور: "لا شيء غير عادي، اليوم فقط كانت النعامة تجري على طول مضيق بومسكي".


وجاء أحد التعليقات على المنشور: "لقد كان يهرب، مما يعني أنه كان يشعر بالسوء".

 

المصدر : سبوتنك

 

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