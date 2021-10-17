روسيا .. نعامة تجري مسرعة بين السيارات في طريق عام

الوكيل الاخباري - أظهر فيديو نشرته صفحة "كوروتشي" على إنستغرام، نعامة وهي تجري بسرعة على طريق عام مملوء بالسيارات في روسيا.

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ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد السائقين كيف تركض النعامة بين السيارات، معرّضةً نفسها للخطر.



وكتب مع المنشور: "لا شيء غير عادي، اليوم فقط كانت النعامة تجري على طول مضيق بومسكي".





وجاء أحد التعليقات على المنشور: "لقد كان يهرب، مما يعني أنه كان يشعر بالسوء".





المصدر : سبوتنك

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