رياح شديدة تقتلع أسطح المنازل في الصين

الوكيل الاخباري - تسببت الرياح الشديدة، التي تعرضت لها بعض المناطق شرقي الصين، في اقتلاع أجزاء من أسطح المنازل وتحويلها إلى حطام، كما أثارت الهلع والخوف بين المارة.

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ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشاهد لما تسببت فيه الرياح الشديدة، التي تعرضت لها مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين.



Strong winds hit eastern China’s Shandong province, ripping off debris from buildings and the roof of a car shed. pic.twitter.com/JI7qGPpwpg July 1, 2021

وتسببت الرياح في اقتلاع أجزاء من أسطح المباني والمظلات الخاصة بحماية السيارات من الشمس، حيث أصبحت تتطاير بطريقة هددت سلامة المارة.



وقالت الصحيفة إن الحطام الذي كان يتطاير على رؤوس المارة أجبر البعض على ترك أشغاله خوفا على حياته.



ويظهر الفيديو لحظة سقوط بعض أعمدة الإنارة والسياج المعدني للطرق، وسقوط أجزاء سطحية من حوائط بعض المباني تحت تأثير الرياح.

المصدر : سبوتنك



