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الأحد، 27-06-2021 01:20 م

زامبيا .. مذيع يشتكي على الهواء مباشرة أنه وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم



الوكيل الاخباري - قام مذيع في أحد القنوات التليفزيونية في زامبيا، بقطع النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة التي كان يقدمها ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم.

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وشارك المذيع الزامبي ويدعى كابيندا كاليمينا فيديو الواقعة على صفحته بـ"فيسبوك"، وهو يلقي نشرة الأخبار على قناة "KBN" السبت الماضي، باللغة الإنجليزية.

 



وفي الفيديو، بدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة في الدقيقة 2 لتقديم شكواه.


وقال مخاطبا الكاميرا: "بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر... علينا أن نتقاضى رواتبنا، مضيفا أنه وزملاءه لم يتقاضوا رواتبهم".

وبعد ذلك قطعت القناة الهواء على كاليمينا، وبثت نشرة أخرى من البداية.


من جانبها، أصدرت القناة بيانا، أدانت فيه المذيع ووصفت تصرفاته بأنها "بحث عن الشهرة".

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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