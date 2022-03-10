زحام حول صحن الطواف بعد رفع الإجراءات الاحترازية

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو مشاهد التزاحم الكبير للمعتميرين في صحن الطواف بالمسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية.
وعبر الطائفون عن سعادتهم بعودة تراص الصفوف في الصلوات وإلغاء التباعد الجسدي وإلغاء التحقق من حالة التحصين وكافة القيود التي تم فرضها الفترة الماضية.
هذا وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
فيديو | الملاذ الأكثر أماناً..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2022
مشهد إيماني يأسر الناظرين لزحام الرحمة في صحن الطواف#الإخبارية pic.twitter.com/CM1fwiQ7UV
المصدر : مزمز
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