الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الخميس، 10-03-2022 02:04 م

زحام حول صحن الطواف بعد رفع الإجراءات الاحترازية



الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو مشاهد التزاحم الكبير للمعتميرين في صحن الطواف بالمسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

اضافة اعلان


وعبر الطائفون عن سعادتهم بعودة تراص الصفوف في الصلوات وإلغاء التباعد الجسدي وإلغاء التحقق من حالة التحصين وكافة القيود التي تم فرضها الفترة الماضية.


هذا وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

 

 

 

 

المصدر : مزمز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
download-54-768x511

باتمان يتجول في شوارع الرياض!.. ما القصة؟

EtGJH0sbybM

تصوير جوي يظهر منازل لوغانسك الأوكرانية المدمرة

MicrosoftTeams-image

أمريكا .. رواد صالة سينما يتفاجؤون بخفاش فوقهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"

493627-راكب-الدراجة-فوق-الجسر

موقف محرج لراكب دراجة يمر فوق جسر

HGoaniMo4DY

مشهد لطيف .. لقطة تحاول الفرار من الاستحمام

hqdefault

فيديو لرجلين روسيين يتدربان مع دب في الغابة يشعل الإنترنت

أخبار متعلقة
attachment-Untitled-design-56

أمريكا .. امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل

qVEHYqOKeEc

متداول .. لاعب تنس يظهر رد فعل عنيفا تجاه الحكم بعد خسارته

6216550042360467b7015b9f

من على بسطة للخضار .. شاب سوري يأسر قلوب المتابعين بصوته العذب

gjSfKZzccTg

حيتان تطارد قاربا للصيادين في المكسيك

maxresdefault

فيديو طريف لزرافة تلاعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية

VIER PFOTEN_2016-07-08_011-4993x3455-1920x1329

موسكو .. قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة