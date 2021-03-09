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الثلاثاء، 09-03-2021 01:49 م

سائحون يساعدون زوجين في سحب سيارة عالقة بعد حادث في روسيا



الوكيل الاخباري - ساعد سائحون من موسكو زوجين في سحب سيارة، كانت قد اصطدمت بموقف في تتارستان.

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ظهر، الاثنين 8 مارس/آذار، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يساعد فيه حشد من الرجال في سحب سيارة اصطدمت بموقف عند تقاطع طرق.


كما ورد في التسجيل بالفيديو، فإن الرجال هم سياح من موسكو، وقد تم تصوير الفيديو نفسه من حافلة.

 



وصرحت المرشدة ناتاليا نيكيفوروفا، "وقع الحادث بالقرب من قرية إساكوفا".


وقالت نيكيفوروفا إنهم "عندما كانوا عائدين من رحلة، رأوا في الطريق كيف طارت السيارة في المطب، وتوقفوا وسدوا الطريق لبقية السيارات".


في تلك اللحظة، احتشد الرجال على الفور وخرجوا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون المشكلة.


وقالت ناتاليا نيكيفوروفا "أخرجوا السيارة ومهدوا الطريق للجميع".


وعندما عاد الرجال إلى الحافلة، استقبلتهم زوجاتهم بتصفيق عالٍ.


لا يزال سبب الحادث غير معروف، ولكن من الممكن أن يكون قد حدث بسبب الجليد على الطرق.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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