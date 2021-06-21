سائقة روسية ترتكب خطأ فادحا كاد يسبب كارثة

الوكيل الاخباري - ارتكبت سائقة خطأ فادحا كاد أن يسبب كارثة على أحد الطرق السريعة في مدينة مايتشي الروسية.

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والتقطت كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات لحظة ارتكاب السائقة الخطأ الذي كاد يودي بحياتها وحياة آخرين، حيث انحرفت بشكل مفاجئ في عرض الطريق في مواجهة السيارات المقبلة في الاتجاهين.





ويظهر في الفيديو سيارة نقل تصطدم بجزء من مقدمة سيارة السائقة المتهورة، فيما كادت السيارة التي التقط صاحبها مقطع الفيديو، أن تصدم هي الأخرى لولا أنه توقف في اللحظة الأخيرة.



وتسبب هذا الخطأ الفادح في وقوف سيارة السيدة في عرض الطريق مسببة عرقلة حركة المرور في الاتجاهين.







المصدر : سبوتنك