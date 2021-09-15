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الأربعاء، 15-09-2021 04:01 م

سائق بريطاني يحاول تقليد حركات الأرنب بسيارته



الوكيل الاخباري – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب بريطاني يحاول تقليد قفزات الأرنب بسيارته.

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ودخل الشاب البريطاني من مدينة بيوكواي في رهان مع صديقه حول إمكانية القيام بحركات تشبه قفزة الأرنب.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يسوق السيارة إلى الخلف محاولا تقليد حركات الأرنب "القفز" في موقف سيارات.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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