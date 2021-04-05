سائق يقطع الطريق في جدة والمرور السعودي يضبط السيارة

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين السعوديين لسائق يقطع الطريق من الاتجاه العكسي تفاعلا واسعا.

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وبحسب تدوينة نشرها حساب "طرق الغربية"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد اظهر مقطع الفيديو سائقا يحاول قطع الطريق من الاتجاه العكسي.



وكتب صاحب الحساب: شاهد ما الذي فعله قائد "الونيت " للذهاب إلى المسار الآخر بطريق المدينة مع تقاطع شارع الأمل بجدة.





عبر ( @eMoroor pic.twitter.com/gFoWNNTi5q شاهد .. ما الذي فعله قائد "الونيت " للذهاب إلى المسار الأخر بطريق المدينة مع تقاطع شارع الأمل بجدة ؟!عبر ( @m_00s April 2, 2021

وتعددت التعليقات بين مستنكر لفعل السائق، وآخرين يتحدثون عن انتقاداتهم لتخطيط الطرق في مدينة جدة.



وقد تفاعل حساب المرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع التغريدة، موجها الشكر للمواطن الذي أبلغ عن تلك المخالفة.



وقال: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

المصدر : سبوتنك



