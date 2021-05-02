سائق ينجو بشاحنة محملة بالنقود بعد تعرضه لإطلاق نار كثيف في افريقيا

الوكيل الاخباري - أظهر سائق شاحنة محملة بالنقود، في جنوب أفريقيا، هدوءا كبيرا عند تعرضه والحارس المرافق له لإطلاق نار كثيف بهدف السرقة.



نجح السائق بالسيطرة على السيارة أثناء تعرضها للهجوم، بعد أن فتح اللصوص النار عليها، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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قال السائق لزميله في بداية المطاردة: "إنهم يتبعوننا"، وطلب منه أن يمسك بندقية كبيرة كانت معهما في الشاحنة. في نهاية المطاردة، تحطمت نافذة السائق. وخرج السائق والحارس من السيارة سالمين.



المصدر : سبوتنك