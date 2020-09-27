سبايدرمان الرضيع..فيديو يثير إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الأإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل رضيع يتسلق على قطع بلاستيكية مثبتة على جدار.
وقد تبين في الفيديو معاناة الطفل وإصراره في نفس الوقت على الوصول إلى السقف ، جاء ذلك قبل أن يقع الطفل من الأعلى في مشهد ظريف.
my friend built his kid a climbing wall to get him to stop climbing furniture and it only made the tot more powerful pic.twitter.com/mqZMKcKTdQ— Rafi Letzter (@rafi_dot_net) September 21, 2020
المصدر :سبوتنيك
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