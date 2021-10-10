سحابة ضخمة واقتران الزهرة مع القمر في سماء منطقة سعودية

الوكيل الاخباري - في مشهد فلكي بديع، ظللت سحابة رعدية ضخمة سماء منطقة سعودية بالتزامن مع اقتران كوكب الزهرة مع القمر.

اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحفات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية سحابة رعدية عالية الارتفاع على منطقة جازان، بالتزامن مع الظاهرة الفلكية النادرة.



وشهدت سماء الوطن العربي السبت الظاهرة الفريدة المتمثلة في اقتران القمر بكوكب الزهرة، في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة لتكون فرصة مثالية للتصوير.



المصدر : سبوتنك