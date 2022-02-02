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الأربعاء، 02-02-2022 11:17 ص

سحلية ترحب بسائح بريطاني من حمام منزله في تايلاند



الوكيل الاخباري - تعتبر تايلاند من الوجهات السياحية المفضلة لدى رواد الطبيعة ومحبي استكشاف الثقافة الآسيوية، حيث تتمتع بطبيعة خلابة، وثقافة فريدة.

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ويطمح جميع زوار هذا البلد إلى خوض تجربة تملؤها الإثارة، والمفاجآت، ولكن بعض المفاجآت قد لا تكون سارة على الإطلاق.

حيث قضى سائح بريطاني يدعى جايسون كينغمان ذو الـ37 عاما، إجازته مع صديقته شانتيما ذات الـ45 عاما، وكان يستمتع بوقته، إلا أن اتصلت به صديقته لتقول له أنها تلاحظ حركة من قاع المرحاض، حسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

 


وسرعان ما توجه جايسون إلى المرحاض ليتفاجأ بسحلية ضخمة تحدق به وبصديقته دونما حراك.

واستمر الوضع على حاله لمدة ثلاث دقائق، إلى ان التفت السحلية وعادت أدراجها دون أي ضرر.

وقال جيسون عن ذلك: "يعيش الكثير منهم في حديقتنا، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أرى فيها واحدًا في مرحاضنا".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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