الوكيل الإخباري - نزل الملايين من السرطانات الحمراء على الطرق والجسور في جزيرة الكريسماس الأسترالية كجزء من هجرتها السنوية نحو المحيط الهندي، ما أدى إلى إغلاق طرق معينة، خاصة المؤدية إلى المحيط.
سرطانات البحر تغزو جزيرة #كريسماس الأسترالية في هجرتها الموسمية.. فيديوhttps://t.co/azjtEKkyH2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LE5hB3OR6g— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 19, 2021
المصدر - البيان
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