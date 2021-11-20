سرطانات البحر تغزو جزيرة كريسماس الأسترالية في هجرتها الموسمية

الوكيل الإخباري - نزل الملايين من السرطانات الحمراء على الطرق والجسور في جزيرة الكريسماس الأسترالية كجزء من هجرتها السنوية نحو المحيط الهندي، ما أدى إلى إغلاق طرق معينة، خاصة المؤدية إلى المحيط.

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المصدر - البيان