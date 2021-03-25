الخميس 25-03-2021
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الخميس، 25-03-2021 11:57 ص

سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.. رياح عاتية تضرب المارة في الصين



الوكيل الاخباري - تتعرض بعض المناطق في الصين لرياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كيلومترا في الساعة، وتسببت في تعطيل حركة البشر والسيارات.

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، الأربعاء، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في سقوط متعلقات بعض الناس وخلع نظارات البعض، بينما دفعت البعض بقوة جعلته يزحف على قدميه.

 


وقالت الصحيفة إن الرياح العاتية ضربت مناطق غربي الصين، وجعلت حركة المشاة في المناطق المفتوحة في غاية الصعوبة.


ويظهر الفيديو محاولة بعض المارة التحرك في مجموعات والإمساك بأيدي بعضهم البعض للتغلب على قوة الرياح التي تتحرك في عكس اتجاه حركتهم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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