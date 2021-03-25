سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.. رياح عاتية تضرب المارة في الصين

الوكيل الاخباري - تتعرض بعض المناطق في الصين لرياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كيلومترا في الساعة، وتسببت في تعطيل حركة البشر والسيارات.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، الأربعاء، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في سقوط متعلقات بعض الناس وخلع نظارات البعض، بينما دفعت البعض بقوة جعلته يزحف على قدميه.
When the wind literally sweeps you off your feet. pic.twitter.com/hskx0adLcK— SCMP News (@SCMPNews) March 24, 2021
ويظهر الفيديو محاولة بعض المارة التحرك في مجموعات والإمساك بأيدي بعضهم البعض للتغلب على قوة الرياح التي تتحرك في عكس اتجاه حركتهم.
المصدر : سبوتنك