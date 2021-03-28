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الأحد، 28-03-2021 11:13 ص

سفن مصرية تطلق أبواقها احتفالا بتحرك دفة السفينة الجانحة في قناة السويس



الوكيل الاخباري - احتفلت السفن في قناة السويس وأطلقت "أبواقها"، إثر النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة 30 درجة، بالرغم من استمرارها إغلاق هذا الممر المائي.

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وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن العمل مستمر 24 ساعة لتعويم السفينة الجانحة في القناة، وأن 10 قاطرات وجرافتين تعمل بنظام الشد والدفع لتحرير السفينة.

 


وقال: "في الوقت الحالي المد عال..ونستغل هذه الفترة في القطر والدفع بالجرافات".

 

وأضاف: "تمكنا من تحرير دفة السفينة، وهي الآن تتحرك بـ30 درجة يمينا ومثلها يسارا، والرفاس يعمل الآن، كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك، وإن شاء الله تستمر الجرافات في عملها، إذ تمكنت من خلق مستوى للمياه تحت الرفاسات والدفة".


وتابع: "جنوح السفينة جاء نتيجة عدة أخطاء مع بعضها، وأن السفينة أخذت اتجاها خاطئا".


وأوضح ربيع أن "السفينة طولها 400 متر وعرض القناة 250 متر في هذا المكان، وهنا وارد احتمال وقوع الخطأ، والسبب الأساسي من الممكن أن يكون الريح أو خطأ بشرى أو خطأ فني..التحقيق هو الذي سيكشف ذلك".

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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