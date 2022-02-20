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الأحد، 20-02-2022 02:34 م

سفينة شحن تحمل 4000 سيارة فاخرة تحترق في المحيط الأطلسي



الوكيل الاخباري - اندلع حريق على متن سفينة شحن تحمل أكثر من 1000 سيارة بورش و 3000 سيارة فاخرة أخرى في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر الأزور البرتغالية يوم الأربعاء.

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وتظهر لقطات عملية إنقاذ طاقم السفينة المحترقة "فيليسيتي آيس" من قبل القوات الجوية البرتغالية. 

 

وحسب المعلومات فإنه لم يصب أحد على متنها بأذى. وكانت السفينة متجهة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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