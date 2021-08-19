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الخميس، 19-08-2021 10:58 ص

سقف ينهار على سيدة صينية أثناء غسيل الأطباق



الوكيل الاخباري - يختلف تصميم المنازل من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى وفقا للثقافات السائدة في كل منطقة، ويكون بعضها ذو أسقف خشبية، يمكن أن تنهار فوق رؤوس أصحابها إذا تعرضت لأحمال إضافية.

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ويعتمد بناء المنازل ذات الأسطح الخشبية على تصميمات خاصة، لكن بعضها ربما يعتمد على تصميم بدائي يجعلها غير مهيأ لتحمل أي أحمال إضافية.

 



ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لسقف خشبي يسقط بصورة مفاجئة على رأس سيدة أثناء قيامها بغسل الأطباق داخل مطبخ متواضع.


وتقول الصحيفة إن السقف انهار نتيجة وضع قطع من الخشب المعد للاستخدام في التدفئة، عليه.


ولفتت الصحيفة إلى أن ابنة تلك السيدة أسرعت لإنقاذها عندما رأت لحظة سقوط السقف، مضيفة: "لكن لحسن الحظ لم تتعرض تلك السيدة لإصابات كبيرة واقتصر الأمر على بعض الخدوش".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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