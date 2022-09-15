سقوط مروع للعبة ترفيهية في البرازيل

الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو لحظات سقوط مروعة ،للعبة ترفيهية في احدى مدن الملاهي في البرازيل .

اضافة اعلان

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، اليوم الخميس، فإنه بينما يصور أحد الأشخاص طفلا جالسا على أحد كراسي لعبة ملاهي في دييجو بارك ببلدية إيتانهايم، ظلت اللعبة مرتفعة 20 قدما فوق الأرض ثم سقطت على الأرض فجأة.

وبسبب السقوط المروع للعبة ملاهي البرازيل، فإنه أصيب 3 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة في البطن والعمود الفقري، وتم نقله إلى مستشفى إرما دولسي، حيث يقوم الأطباء بتقييم نتائج تقارير الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية أم لا.



وكان من ضمن المصابين بسبب السقوط المروع للعبة ملاهي أيضا، امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وابنها البالغ من العمر 12 عاما، ونقلهما المسعفون إلى نفس المستشفى بالبرازيل، حيث تم تشخيصهما بـ كسور في فقرات L2، وتم إخراجهما من المرفق الطبي وسيُطلب منهما ارتداء دعامة أثناء فترة التعافي في المنزل.

من جانبه، علقت سلطات المدينة البرازيلية بأن حديقة دييجو تعمل بتصريح مؤقت صادر عن إدارة الإطفاء، ومن المقرر أن ينتهي صلاحيته في 23 نوفمبر.



صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة