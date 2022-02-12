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السبت، 12-02-2022 02:14 م

سكين 'الكارامبيت' الذي استوحى تصميمه من ناب النمر



الوكيل الاخباري - يرتبط تاريخ البشرية ارتباطا وثيقا بتاريخ الأسلحة، ومنها السكين المعروف باسم Karambit، والذي يعتقد بأن فكرة تصميمه تعود إلى "ناب النمر".

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ويعتبر مسقط رأس هذا السكين مناطق جنوب شرق آسيا، ويتميز بشكله المنحني وبقصره.


"الكارامبيت" الكلاسيكي عبارة عن سكين بشفرة على شكل منجل لا يزيد طولها عن 8-10 سم ويتم شحذ القسم الداخلي منه عادة ، مع المقبض ، تشكل نصف بيضاوي ، ليأخذ شكل الهلال عند فتحه.

كما ويتميز هذا السكين بمقبضه الخشبي الصلب وبتصميم لأماكن وضع الأصابع عليه، بالإضافة لحلقة معدنية دائرية في أسفله تستخدم لربط السكين بحبل، بحسب ما نشر موقع topwar.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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