سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعد إنقاذها

الوكيل الاخباري - بدأت سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعدما تم إنقاذها من موجة البارد القارس، التي شهدتها الولاية وكادت تقضي عليها.



ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة نقل تلك السلاحف البحرية في إحدى القوارب وإنزالها إلى المياه بعدما تحسنت حالتها.



وأنقذ المتطوعون في ولاية تكساس الساحلية آلاف السلاحف البحرية من المياه المتجمدة والشواطئ خلال العاصفة الشتوية التاريخية.

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استقبلت شواطئ تكساس ما يقرب من 4500 سلحفاة بحرية، وفقا لتغريدة حساب رسمي تابع لمحمية تكساس للمتنزهات والحياة البرية.



يذكر أن الكائنات ذات الدم البارد معرضة بشكل خاص للطقس القاسي لأنها غير قادرة على تنظيم درجة حرارة أجسامها.



فعندما تنخفض درجات حرارة الماء بصورة كبيرة تظل السلاحف البحرية مستيقظة ولكنها تفقد قدرتها على الحركة، وهي حالة تسمى "الصعق البارد" التي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة بسبب الإصابة أو الجنوح أو الغرق.

المصدر : سبوتنك







