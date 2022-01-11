سلطعون 'لص' يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته في استراليا

الوكيل الاخباري - سلطعون ضخم يصدم لاعبي الغولف من خلال اصطدامه بهراوة ويكسرها نصفين "مثل المنشار"

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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لسلطعون كبيرة قام بالسيطرة على عصي تابعة للاعبي الغولف في جزيرة استرالية، حيث استطاع بقوته كسر بعض العصي بعد مقاومة مع أصحابها.







وقال أحد اللاعبين إن "مجموعة من اللاعبين تفاجأت بوجود السلطعون بالقرب من حقيبة الغولف، حيث استطاع الصعود عليها والتمسك بإحدى العصي المستخدمة للغولف".



وأضاف المدون إن اللاعبين قرروا إطلاق اسم "اللص" على السلطعون بسبب تمسكه بالعصي لدرجة أنه قاوم المحاولات واستطاع كسر عدد منها".

المصدر : سبوتنك