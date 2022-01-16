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الأحد، 16-01-2022 01:24 م

سمكة برأس ضفدع.. عندما تتحول وجبة الفطور إلى قاتل



الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا فريدا وغريبا يظهر قيام ضفدع ضخم بابتلاع سمكة تفوقه حجما، لكن وجبته الكبيرة كتبت نهاية قصة حياته.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركته صفحة "fishingspage" المختصة بعالم الأسماك والصيد على "إنستغرام" لقطة غريبة لضفدع كبير مات خنقا بعد محاولته التهام سمكة كبيرة.

 



ويُشاهد في الفيديو، قيام أحد الأشخاص برصد السمكة والتي بدت للوهلة الأولى برأس ضفدع وجسم سمكة، لكن التدقيق يظهر تفاصيل ما حدث، حيث حاول الضفدع الكبير ابتلاع السمكة، لكن تقديراته الخاطئة الناجمة، ربما، عن الجوع المفرط، أوقعته بمشكلة.

ويبدو أن الضفدع وبعد ابتلاعه رأس السمكة الكبير، علقت (السمكة) بغلاصمها أسفل فكيه، ما تسبب بعدم قدرة الضفدع على إخراجها من جديد وفشل محاولة السمكة بالخروج أيضا.

وتسبب حجم السمكة باختناق الضفدع وموته، لكن السمكة استمرت بالحياة وعلى رأسها جسم الضفدع الميت، الذي تفتت بعض أجزائه خصوصا منطقة أسفل الفك، الأمر الذي ساهم بقدرة السمكة على البقاء، لكن ليس لفترة طويلة، كما يتوقع.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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