سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها

الوكيل الاخباري - شاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا، قد يبدو للوهلة الأولى أن سمكة قرش حاولت مهاجمة رجل يسبح على الشاطئ، لكن الحقيقة بعيدة عن المشهد الدرامي.

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وخدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشا ضخما قد انطلق مسرعا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر، حيث يسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.

ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.

المصدر : سبوتنك