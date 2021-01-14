سيارات وهمية تساهم في منع الحوادث

الوكيل الاخباري - تجري شركات السيارات الكثير من الاختبارات لحماية عملائها من الحوادث، ومن بينها اختبارات بالسيارات الذاتية المعروفة بـ "دومي كارز".
ويتم تصميم تلك السيارات لتكون هدفا سهلا للسيارات الأخرى خلال الاختبارات، بحيث لا يؤدي إلى وقوع خسائر عندما تصطدم به سيارة أخرى حقيقية.
How the "Guided Soft Target" dummy car helps prevent accidents pic.twitter.com/XJFl1h1GWh— Tech Insider (@techinsider) January 13, 2021
ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي العديد من الاختبارات التي يقول إن شركة "إيه بي ديناميكس" البريطانية تجريها باستخدام تلك النماذج.
المصدر : سبوتنك