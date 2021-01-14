الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 04:08 م

سيارات وهمية تساهم في منع الحوادث



الوكيل الاخباري - تجري شركات السيارات الكثير من الاختبارات لحماية عملائها من الحوادث، ومن بينها اختبارات بالسيارات الذاتية المعروفة بـ "دومي كارز".

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ويتم تصميم تلك السيارات لتكون هدفا سهلا للسيارات الأخرى خلال الاختبارات، بحيث لا يؤدي إلى وقوع خسائر عندما تصطدم به سيارة أخرى حقيقية.

 



وتكون تلك النماذج التي يطلق عليها "أهدافا ناعمة" ذاتية التوجيه عبارة عن مركبات من هياكل رقيقة جدا ولا يوجد فيها سوى وسيلة دفع لتحريكها أمام السيارات الأخرى لإجراء الاختبارات الخاصة بمستوى أمان السيارات الحقيقية.


ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي العديد من الاختبارات التي يقول إن شركة "إيه بي ديناميكس" البريطانية تجريها باستخدام تلك النماذج.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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