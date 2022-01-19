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الأربعاء، 19-01-2022 09:46 ص

سيارة تطارد نمرا من فصيلة نادرة في كازاخستان



الوكيل الاخباري - ارتبطت أخبار كازاخستان في الآونة الأخيرة بالاحتجاجات وأعمال العنف والشغب التي انتشرت في أنحاء البلاد، ولكن اليوم كانت الحياة البرية حاضرة في المشهد.

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وطارد رجلان يستقلان سيارة في منطقة ألما آتا في كازاخستان، نمرا، من فصيلة النمور الثلجية المهددة بالانقراض.


وخارت قوى النمر بعد الجري لمسافة طويل، فما كان منه إلى التوقف والاستلقاء على الأرض.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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