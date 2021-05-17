الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 03:31 م

سيارة سباق روسية تطير مباشرة على حشد من الجمهور



الوكيل الاخباري - تعرض المتسابق الروسي أوليج لوزينسكي، لحادث مروع خلال مشاركته في سباق السيارات في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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وفقد لوزينسكي السيطرة على السيارة ، لتصطدم بحاجز ترابي وتطير مباشرة على حشد من الجمهور المتواجدين لمتابعة السباق.

 


وقال لوزينسكي "كان ينبغي ألا يكون هناك أشخاص في هذا المكان على الإطلاق، نحتاج إلى أن نسأل المنظمين عن سبب عدم وجود وسائل السلامة على طول المسار".

واضاف المتسابق الروسي "وحتى بعد الحادث، استمر الناس في الوقوف في نفس المكان".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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