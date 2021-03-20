سيارة طائشة تطيح بدراجة نارية على كوبري في السعودية

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارة، يقودها سائق طائش على أحد الطرق في السعودية، وهي تصطدم بدراجة نارية بعد أن انحرفت السيارة باتجاهه بسرعة عالية، ثم هرب قائد السيارة من موقع الحادث.

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سقط قائد الدراجة من دراجته على الأرض، كما سارت الدراجة بعد انقلابها لمسافة عن موقع الحادث، فيما باشرت الجهات الأمنية والصحية موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وما زال يتلقى العلاج هناك.







وقالت صحيفة "سبق" إن مرور منطقة حائل تمكن من القبض على قائد السيارة الذي تسبب في صدم أحد قائدي الدراجات النارية خلال مسيرة لهواة تلك الدراجات عند الساعة الـ12 من صباح الجمعة 19-3-2021، وذلك على كوبري تقاطع الملك خالد مع الدائري الجنوبي، إذ تم تحديد هويته بأقل من 24 ساعة.









المصدر : سبوتنك



