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الأربعاء، 11-11-2020 11:51 ص

سيدة تدخل موسوعة جينيس لمعانقتها شجرة.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ امرأة امريكية تدعى أدرين لونج، حطمت رقما قياسيا بموسوعة جينيس بعد ان عانقت شجرة لأكثر من 10 ساعات .

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وحسبما تبين في الفيديو أحاطت لونج الشجرة بذراعيها طول هذه الفترة، التي وصلت لـ 10 ساعات و5 دقائق، فقد كان الرقم القياسي السابق هو 8 ساعات و 15 دقيقة، وبالتالي تمكنت من كسر الرقم القياسي بسهولة.

 

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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