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الأربعاء، 17-03-2021 02:51 م

سيدة كولومبية تتفاجأ بطائر مرعب في منزلها



الوكيل الاخباري - عثرت سيدة على طائر غريب واقفا على سور حديقة منزلها في كولومبيا، في البداية ظنت أنه جماد وتمثال مصنوع من الخشب إلا أنها اكتشفت الصدمة حينما سمعت صوته.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، عثرت سيدة على طائر يشبه البومة ولكنه أضخم وحجمه تقريبا أضعاف حجم البومة العادية، في البداية ظنت ان شخصا ترك قطعة خشبية على شكل بومة على سور منزلها ولكنها فوجئت بذلك الكائن .

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ألقت السيدة نظرة على الكائن وسارت إلى الأمام، إلا انها شعرت بالرعب حينما سمعت صوته والذي كان مثيرا للإزعاح والضوضاء وجسدها الذي يتحرك ببطء أكد لها انه كائن حي وليست خدعة .

جدير بالذكر أن الطائر الذي رأته السيدة نوع من الطيور الضخمة التي تنشط ليلا و تفترس الحشرات الكبيرة و الفقاريات الصغيرة و من اهم صفاته الصراخ بصوت عال يثير غضب من حوله .

وذكرت التقارير ان ذلك الطائر عادة ما يعيش في غابات امريكا الجنوبية.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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