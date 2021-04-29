سيناتور جمهوري ينام خلال خطاب بايدن الأول في الكونغرس الأمريكي!

الوكيل الاخباري - يبدو أن أول خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الكونغرس لم يبدو جذابا لأحد المشرعين الحاضرين على الأقل، حيث رصدت عدسات الكاميرات السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو يقاوم النعاس.

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فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، حيث كان يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، أمس الأربعاء، ركزت الكاميرات على السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، الذي يبدو أن النوم قد غلبه فأغمض عينيه للحظة قبل أن يفتحهما ثانية.



وسارع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى التعليق، في هجوم قوي على كروز، الذي كانت له سابقة في شهر فبراير الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تعرضت ولايته لعاصفة شتوية شديدة.

Republicans sit silently as Biden talks about ending the "forever war in Afghanistan" pic.twitter.com/0IwwRiIN5V April 29, 2021



في غضون ذلك، شارك ستيف جيست، مستشار الاتصالات لشركة كروز، بيانا من السناتور على "تويتر" جاء فيه: "بالنسبة لملايين الأمريكيين الذين وجدوا شيئا أفضل ليفعلوه الليلة من الاستماع إلى جو بايدن وهو يوضح رؤيته الاشتراكية لبلدنا، يمكنني أن ألخص لكم خطابه في ثلاث كلمات: ممل، لكنه جذري".



المصدر : روسيا اليوم

