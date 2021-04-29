الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

العمل: احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

توجه لإدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي

أسعار الذهب الخميس 29/4/2021

الخميس، 29-04-2021 11:26 ص

سيناتور جمهوري ينام خلال خطاب بايدن الأول في الكونغرس الأمريكي!



الوكيل الاخباري - يبدو أن أول خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الكونغرس لم يبدو جذابا لأحد المشرعين الحاضرين على الأقل، حيث رصدت عدسات الكاميرات السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو يقاوم النعاس.

اضافة اعلان

فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، حيث كان يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، أمس الأربعاء، ركزت الكاميرات على السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، الذي يبدو أن النوم قد غلبه فأغمض عينيه للحظة قبل أن يفتحهما ثانية. 

 


وسارع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى التعليق، في هجوم قوي على كروز، الذي كانت له سابقة في شهر فبراير الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تعرضت ولايته لعاصفة شتوية شديدة.

 


في غضون ذلك، شارك ستيف جيست، مستشار الاتصالات لشركة كروز، بيانا من السناتور على "تويتر" جاء فيه: "بالنسبة لملايين الأمريكيين الذين وجدوا شيئا أفضل ليفعلوه الليلة من الاستماع إلى جو بايدن وهو يوضح رؤيته الاشتراكية لبلدنا، يمكنني أن ألخص لكم خطابه في ثلاث كلمات: ممل، لكنه جذري".

 

 

 

 


المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
adultsoccer

حكم يوقف مباراة كرة قدم في الدوري الإنكليزي للسماح للاعب بالإفطار

42-55375529

مشهد مرعب .. ثعبان يتسلق جدارا داخل مطبخ منزلي!

0518_StocklandNational_Crocodiles_900x6753

تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا

c4cd7adaebdf50728ce8bb8d93808247

ملايين المشاهدات لدجاجة تطارد كلبا

1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

content

العثور على سائح ألماني تاه في غابات الأمازون

أخبار متعلقة
104414

مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة