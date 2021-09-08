شابان يقفزان فوق سمكة قرش عملاقة.. فماذا حدث؟

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شابين يقفزان من قارب فوق سمكة قرش.

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وبحسب وسائل إعلام غربية فإن هذا المقطع تم التقاطه في كوهاست بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.



وفي المقطع تظهر مجموعة من الأصدقاء الشباب على متن قارب وهم ينظرون إلى سمكة قرش عملاقة، تسبح بجوار قاربهم.



وبعد ثوان يفاجئ أحد هؤلاء الشباب زملاءهم بالقفز فوق سمكة القرش التي كانت تستمع بالشمس.



وبعد ثوان قفز شاب آخر لينضم إلى صديقه في الماء، بينما تعالت صيحات من بقوا على القارب، حيث سمع صوت أحدهم وهو يقول "يا إلهي".



ويبدو أن القرش لم يتعرض لهما بأذى حيث ظهرا في مقطع الفيديو وهما يعودان إلى القارب بسلام.

المصدر : سبوتنك

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