شاب أميركي يعرض نفسه للدغات ثعابين من أجل تقييم الألم!

الوكيل الاخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديوهات مثيرة لشاب أميركي يتعرض للدغات ثعابين.

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وأوضح دايفيد أورين الذي يظهر في الفيديوهات، أنه يعرض نفسه عمداً للدغات ثعابين غير سامة، من أجل تقييم الألم الذي تخلفه.

ويقوم الشاب بتقييم الألم الذي تخلفه كل لدغة على مقياس من 1 إلى 10.



وظهر أورين في أحد الفيديوهات بينما التف ثعبان أسود حول يد الشاب ولدغه عدة مرات. وحتى الثعبان بدا مستغرباً من تصرف الشاب، حيث توقف عن الحركة للحظات بعدما أمسكه الشاب بيده.





ولا يتوقف أوري عند تعريض جسمه للدغات الثعابين غير السامة، بل يعمد أيضاً لتركها تلدغ وجهه. وقد ظهر في أحد الفيديوهات بينما يلدغه ثعبان في داخل فمه.



وبالإضافة للدغات الثعابين، اختبر أوري عضات السحليات. وقد بدت آثار كل هذه اللدغات والعضات واضحة على يديه.



كل هذه المغامرات أكسبت أورين شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابع قرابة المليوني شخص على منصة "تيك توك".

المصدر : العربية