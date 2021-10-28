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الخميس، 28-10-2021 11:13 ص

شاب برازيلي طائش يشتبك مع تمساح ضخم في عقر داره



الوكيل الاخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في البرازيل يوثق لحظة هجـوم تمساح ضخم على شاب، قرر السباحة، متجــاهلا التحذيرات من وجــود تماسيح في البحيرة.

ووقع الحادث في لاغو دا أمور في كامبو غراندي البرازيلية، حيث تعرض الشاب للعض من التمساح، إلا أنه استطاع وبأعجوبة من الإفلات منه وبلوغ ضفة البحيرة بسلام.

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المصدر : سبوتنك

 

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