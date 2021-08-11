الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

كلب يهاجم بوحشية 7 أشخاص في عمان

ترجيح تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل تسيير قوافل مساعدات إلى غزة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

البنك المركزي : أولويات في دفع مستحقات المؤمن عليهم من شركات التأمين

الاحتلال يهدم منشأه تجارية في اللبن الشرقية

كندا تتوقع الموجة الرابعة من كورونا

ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كم على طريق المطار

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة

الهند: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 32 مليونا

الأربعاء، 11-08-2021 09:54 ص

شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته عبر تيك توك



الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح شاب مصري في إعادة طفل سعودي إلى أسرته بعد أن فقدها في إحدى مناطق محافظة الجيزة.

اضافة اعلان


وبدأت الواقعة بمقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الشاب مصطفى فوزي وهو يوجه مناشدة لمتابعيه على موقع "تيك توك" لمساعدته في إعادة طفل سعودي يدعى علي لأسرته بعد أن عثر عليه في حي المهندسين.


وفي الفيديو قال الشاب المصري إنه يواجه مأزقا بعد أن عثر على هذا الطفل ولا يدري كيف يتصرف حتى يعيد الطفل لأهله.

 



ثم وجه مصطفى سؤالا إلى الطفل بشأن كيفية فقد أسرته، ليجيب الطفل في المقطع ذاته أنهم كانوا في مقهى إلا أنه خرج ليشتري شيئا من كشك، فعاد ليجد أسرته قد غادرت المكان.


وحاول الشاب المصري طمأنة الطفل بأن والده قد يرى الفيديو، الأمر الذي يساعده في العودة.  


وفي مقطع فيديو آخر ظهر مصطفى فوزي بصحبة الطفل بعد تواصله مع والده، موضحا أن الأب السعودي في الطريق حتى يأخذ نجله الصغير، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8GEKw5j4BBY

روبوت يلعب كرة السلة في الألعاب الأولمبية

9ce2f5ce139c41999503d0279a51cff4

لحظة إنقاذ شخص على وشك الغرق في الصين

QYX0ui2pxUI

إيطاليا.. كاميرا توثق لحظة إشعال حريق بشكل متعمد في منطقة ريفية

Riverwalk_Richard_Schneider_Flickr_1

إلقاء 70 ألف بطة مطاطية إلى نهر شيكاغو في مهرجان سنوي

_79814233_chinesepolicemangetty

شرطي صيني يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رجل تجرفه السيول

Paradise-Bay-Antarctica

اكتشاف سفينة جليدية عملاقة في القطب الجنوبي عبر خرائط غوغل

أخبار متعلقة
ZY3R7VKOQIIJQAPJK5CZCXHTRA

نسر يسبح في بحيرة ويستخدم جناحيه كمجاديف

encounter-cheetah-in-wild

فهد ينقذ غزالا من بين أنياب ضبع مفترس بخدعة ماكرة

Big-Ben-London

فوضى في العاصمة البريطانية مع غرق الشوارع بمياه الأمطار

ewwrrfererggg

إنقاذ يمني علق وسط السيول

file-20181101-83635-1xcrr39

كلبان قزمان يلاعبان أسدا ضخما في حديقة الحيوان

https___specials-images.forbesimg.com_imageserve_521433364_0x0

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا