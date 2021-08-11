شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته عبر تيك توك

الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح شاب مصري في إعادة طفل سعودي إلى أسرته بعد أن فقدها في إحدى مناطق محافظة الجيزة.

اضافة اعلان



وبدأت الواقعة بمقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الشاب مصطفى فوزي وهو يوجه مناشدة لمتابعيه على موقع "تيك توك" لمساعدته في إعادة طفل سعودي يدعى علي لأسرته بعد أن عثر عليه في حي المهندسين.



وفي الفيديو قال الشاب المصري إنه يواجه مأزقا بعد أن عثر على هذا الطفل ولا يدري كيف يتصرف حتى يعيد الطفل لأهله.







ثم وجه مصطفى سؤالا إلى الطفل بشأن كيفية فقد أسرته، ليجيب الطفل في المقطع ذاته أنهم كانوا في مقهى إلا أنه خرج ليشتري شيئا من كشك، فعاد ليجد أسرته قد غادرت المكان.



وحاول الشاب المصري طمأنة الطفل بأن والده قد يرى الفيديو، الأمر الذي يساعده في العودة.



وفي مقطع فيديو آخر ظهر مصطفى فوزي بصحبة الطفل بعد تواصله مع والده، موضحا أن الأب السعودي في الطريق حتى يأخذ نجله الصغير، بحسب وسائل إعلام محلية.





المصدر : سبوتنك