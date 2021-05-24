الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 12:17 م

شاب يسقي نسرا عطشا من قارورة ماء



الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب وهو يقوم بتقديم الماء لنسر ليشربه على جانب أحد الطرق.

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ويظهر الشاب رفقة مجموعة من الشبان الآخرين وقد تجمعوا على جانب الطريق.

 

ويقوم الشاب بتقديم الماء للنسر الذي يشربه ويظهر وكأنه عطش للغاية.

 

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 قام الشاب بسكب الماء من قارورة في الوقت الذي وقف فيه النسر فاتحا فمه ليشرب، كما سكب الشاب بعض الماء على رأس النسر.

 ويظهر في الفيديو أيضا كيف قام النسر بمد منقاره داخل القارورة ليشرب القليل من الماء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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